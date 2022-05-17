За сутки ВС Украины уничтожили 5 воздушных целей российских войск, сбит самолет

За предыдущие сутки подразделения ПВО Сухопутных войск и ВВС Украины поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три оперативно-тактических БПЛА и крылатую ракету.

За предыдущие сутки подразделения ПВО Сухопутных войск и ВВС Украины поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три оперативно-тактических БПЛА и крылатую ракету.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

В Донецке и Луганске за сутки отбили 17 атак российской стороны, уничтожено 5 танков, 1 зенитная ракетная система "Тор", 6 артиллерийских систем, 12 единиц боевых бронированных машин и 1 машина противника.

"Продолжается восемьдесят третий день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению. Противник не прекращает проведение наступательных действий в Восточной оперативной зоне. российский враг сосредоточил основные усилия на Донецком направлении.

На северном направлении российские войска продолжают обеспечивать усиленную защиту украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытове Сумской области российский враг обстрелял из миномётов подразделения ГГС Украины.

На Лиманском направлении российский враг провел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышеве. Укрепляет группы войск.

На Северодонецком направлении вблизи населенного пункта Сиротыне ВС РФ понесли потери в ходе боев и отступили.

На Бессарабском направлении в результате ракетного удара российской авиации стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области пострадали объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.