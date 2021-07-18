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За первое полугодие выросло производство эко-бензина в Туркменистане

За первое полугодие выросло производство эко-бензина в Туркменистане Завод по производству бензина из природного газа в Ахалском регионе Туркменистана за 6 месяцев текущего года увеличил производство продукции на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В регионе
18 июля 2021 г. 16:09
За первое полугодие выросло производство эко-бензина в Туркменистане

Завод по производству бензина из природного газа в Ахалском регионе Туркменистана за 6 месяцев текущего года увеличил производство продукции на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как передает Report, в первом полугодии 2021 года эко-топливо было экспортировано предприятием в страны Европы и Афганистан.

На сегодняшний день завод по производству бензина из природного газа в Ахале является единственный в мире предприятием такого профиля. Амбициозный проект осуществлен Государственным концерном «Туркменгаз», японской компанией Kawasaki Heavy Industries и турецким строительным холдингом Rönesans. В основе производства – разработанная датской компанией «Haldor Topsоe» технология TIGAS.

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