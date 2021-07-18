За первое полугодие выросло производство эко-бензина в Туркменистане

Завод по производству бензина из природного газа в Ахалском регионе Туркменистана за 6 месяцев текущего года увеличил производство продукции на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Завод по производству бензина из природного газа в Ахалском регионе Туркменистана за 6 месяцев текущего года увеличил производство продукции на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как передает Report, в первом полугодии 2021 года эко-топливо было экспортировано предприятием в страны Европы и Афганистан.

На сегодняшний день завод по производству бензина из природного газа в Ахале является единственный в мире предприятием такого профиля. Амбициозный проект осуществлен Государственным концерном «Туркменгаз», японской компанией Kawasaki Heavy Industries и турецким строительным холдингом Rönesans. В основе производства – разработанная датской компанией «Haldor Topsоe» технология TIGAS.