За 10 лет Минобороны Армении получило от США более 41 млн. долларов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ За 10 лет министерство обороны Армении получило от США более 41 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В общей сложности в 2005-2014 гг. Минобороны Армении получало военную поддержку от США и Китая в размере 45 млн. долларов.

Гранты из США были получены в рамках программ "Внешнее военное финансирование" (FMF) и "Международное военное образование и обучение" (IMET).

На средства, предоставленные в рамках программы "Внешнее военное финансирование" (FMF) была осуществлена языковая и профессиональная переподготовка военнослужащих и специальных гражданских служащих, а также приобретены технические средства. В рамках данной программы министерству был выделен грант в размере 35,7 млн. долларов

На средства, предоставленные в рамках программы "Международное военное образование и обучение", (IMET) были осуществлены языковая и профессиональная переподготовка военнослужащих и специальных гражданских служащих. В рамках данной программы Минобороны Армении получило 6 млн. долларов США.

В 2009-2013 годах Китай предоставил Армении безвозмездную военную помощь в размере почти 3.8 млн. долларов.