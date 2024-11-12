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Южноазербайджанский активист объявил голодовку в тюрьме в Тегеране

Южноазербайджанский активист объявил голодовку в тюрьме в Тегеране 10:15
В регионе
12 ноября 2024 г. 10:50
Южноазербайджанский активист объявил голодовку в тюрьме в Тегеране

Южноазербайджанский активист и адвокат Тахир Нагави, содержащийся в тюрьме Эвин в столице Ирана Тегеране, объявил голодовку.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азад Иран", данный шаг он предпринял в знак протеста против несправедливости, давления и угроз со стороны охранника тюрьмы.

Согласно информации, 11 ноября Нагави обратился к врачу в тюрьме, после чего возник конфликт между ним и одним из охранников, который ранее подвергал его физическому давлению и пыткам, а в ходе конфликта угрожал смертью. О случившемся Нагави в письменном заявлении сообщил руководству тюрьмы Эвин.

Отметим, что в тегеранской тюрьме Эвин уже 10 месяцев содержатся южноазербайджанские общественные деятели Абдулазиз Азими Гадим, Араз Амани, Тахир Нагави, Муртаза Парвин, Гусейн Пири, Багер Гаджизаде и Аяз Сейфхах, незаконно арестованные иранской спецслужбой.

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Версия на азербайджанском языке Tehran həbsxanasında güney azərbaycanlı məhbus aclıq aksiyasına başlayıb

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