Южноазербайджанский активист объявил голодовку в тюрьме в Тегеране

10:15

Южноазербайджанский активист и адвокат Тахир Нагави, содержащийся в тюрьме Эвин в столице Ирана Тегеране, объявил голодовку.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азад Иран", данный шаг он предпринял в знак протеста против несправедливости, давления и угроз со стороны охранника тюрьмы.

Согласно информации, 11 ноября Нагави обратился к врачу в тюрьме, после чего возник конфликт между ним и одним из охранников, который ранее подвергал его физическому давлению и пыткам, а в ходе конфликта угрожал смертью. О случившемся Нагави в письменном заявлении сообщил руководству тюрьмы Эвин.

Отметим, что в тегеранской тюрьме Эвин уже 10 месяцев содержатся южноазербайджанские общественные деятели Абдулазиз Азими Гадим, Араз Амани, Тахир Нагави, Муртаза Парвин, Гусейн Пири, Багер Гаджизаде и Аяз Сейфхах, незаконно арестованные иранской спецслужбой.