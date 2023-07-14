Южная Корея может выделить на восстановление Украины более 50 млрд долларов

Южная Корея предложит всестороннюю поддержку как государственного, так и частного секторов проектам восстановления Украины на сумму 52 млрд долларов.

Южная Корея предложит всестороннюю поддержку как государственного, так и частного секторов проектам восстановления Украины на сумму 52 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономического секретаря президента Южной Кореи Чхве Санг Мока, которое приводит The Korea Herald.

"Украина пригласила участие корейских компаний примерно в 5 000 строительных проектах, оцениваемых в 20 млрд долларов, через канал межправительственного сотрудничества в мае", - сказал он.