О нас

Южная Корея может выделить на восстановление Украины более 50 млрд долларов

Южная Корея может выделить на восстановление Украины более 50 млрд долларов Южная Корея предложит всестороннюю поддержку как государственного, так и частного секторов проектам восстановления Украины на сумму 52 млрд долларов.
В регионе
14 июля 2023 г. 17:43
Южная Корея может выделить на восстановление Украины более 50 млрд долларов

Южная Корея предложит всестороннюю поддержку как государственного, так и частного секторов проектам восстановления Украины на сумму 52 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономического секретаря президента Южной Кореи Чхве Санг Мока, которое приводит The Korea Herald.

"Украина пригласила участие корейских компаний примерно в 5 000 строительных проектах, оцениваемых в 20 млрд долларов, через канал межправительственного сотрудничества в мае", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi