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ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Айя-София

ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Айя-София ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле и не превращать его в мечеть
В регионе
10 июля 2020 г. 15:46
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Айя-София

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле и не превращать его в мечеть, указывая на правовые обязательства. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении организации.

"Святая София, как часть "Исторических районов Стамбула", входит в список всемирного наследия в качестве музея. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась", - говорится в заявлении организации.

В ЮНЕСКО призывает Турцию к диалогу до принятия какого-либо решения.

Организация отмечает, что для любых изменений в подобных объектах государству необходимо сначала отправить уведомление ЮНЕСКО и, в случае необходимости, запросить проверку у Комитета всемирного наследия.

В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - Госсовет - 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.

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