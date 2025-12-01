Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила почти 37%
В регионе
- 01 декабря, 2025
- 08:41
Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Кыргызстане после обработки 100% бюллетеней на территории страны составила 36,9%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома республики.
Согласно информации, всего проголосовали 1 584 446 человек, на парламентских выборах 2021 года явка составляла 34,94%.
Порог явки на нынешних выборах не предусмотрен. Они будут признаны состоявшимися независимо от числа проголосовавших.
При этом голосование еще продолжается на участках за рубежом. "Последний этап голосования завершится 1 декабря в 10:00 по бишкекскому времени (12:00 по бакинскому - ред.) на избирательном участке, расположенном в Сан-Франциско, США", - заявили ранее в МИД Кыргызстана.
