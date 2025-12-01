Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила почти 37%

    • 01 декабря, 2025
    • 08:41
    Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Кыргызстане после обработки 100% бюллетеней на территории страны составила 36,9%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома республики.

    Согласно информации, всего проголосовали 1 584 446 человек, на парламентских выборах 2021 года явка составляла 34,94%.

    Порог явки на нынешних выборах не предусмотрен. Они будут признаны состоявшимися независимо от числа проголосовавших.

    При этом голосование еще продолжается на участках за рубежом. "Последний этап голосования завершится 1 декабря в 10:00 по бишкекскому времени (12:00 по бакинскому - ред.) на избирательном участке, расположенном в Сан-Франциско, США", - заявили ранее в МИД Кыргызстана.

    Qırğızıstanda keçirilən parlament seçkilərində seçici fəallığı 36,9% təşkil edib
    Лента новостей