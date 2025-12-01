İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qırğızıstanda keçirilən parlament seçkilərində seçici fəallığı 36,9% təşkil edib

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 08:51
    Qırğızıstanda keçirilən parlament seçkilərində seçici fəallığı 36,9% təşkil edib

    Qırğızıstanda keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində ölkə ərazisində bülletenlərin 100%-nin işlənməsindən sonra seçici fəallığı 36,9% təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə respublikanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında yerləşdirilən məlumatda bildirilir.

    Məlumata görə, ümumilikdə 1 584 446 nəfər səs verib. 2021-ci il parlament seçkilərində isə seçici fəallığı 34,94% olmuşdu.

    Mövcud seçkilərdə iştirak üçün minimum hədd nəzərdə tutulmayıb. Seçki səs verənlərin sayından asılı olmayaraq, baş tutmuş hesab ediləcək.

    Bununla yanaşı, xaricdəki seçki məntəqələrində səsvermə hələ də davam edir.

    "Sonuncu səsvermə mərhələsi 1 dekabr saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 12:00) ABŞ-nin San-Fransisko şəhərində yerləşən seçki məntəqəsində başa çatacaq", – Qırğızıstanın Xarici İşlər Nazirliyi daha əvvəl bildirib.

    Qırğızıstan Parlament seçki
    Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила почти 37%

    Son xəbərlər

    09:13

    "Fənərbağça" və "Qalatasaray" Superliqada 137-ci dəfə üz-üzə gələcəklər

    Futbol
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2025)

    Maliyyə
    08:57

    Qara dənizdə baş verən son hadisələrin Türkiyənin təhlükəsizliyinə təsirləri müzakirə ediləcək

    Region
    08:51

    Qırğızıstanda keçirilən parlament seçkilərində seçici fəallığı 36,9% təşkil edib

    Region
    08:45

    "Bakmil" stansiyası fəaliyyətini tam bərpa edib - YENİLƏNİB-2

    İnfrastruktur
    08:36

    Çində havadan içməli su əldə etməyə imkan verən texnologiya hazırlanıb

    Elm və təhsil
    08:11
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

    İnfrastruktur
    08:01
    Video

    İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    07:35

    25 mindən çox Qırğızıstan vətəndaşı növbədənkənar parlament seçkilərində xaricdə səs verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti