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Япония ввела санкции против 90 физлиц и организаций из России и Беларуси

Япония ввела санкции против 90 физлиц и организаций из России и Беларуси Правительство Японии ввело санкции против еще 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.
В регионе
5 июля 2022 г. 08:23
Япония ввела санкции против 90 физлиц и организаций из России и Беларуси

Правительство Японии ввело санкции против еще 90 физических лиц и организаций из России и Беларуси.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте японского министерства финансов.

В частности, в новом санкционном списке указаны вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист, народный артист РФ Сергей Ролдугин, а также родственники председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марина, Кирилл и Никита Мордашовы.

Также правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из России и на предоставление в РФ услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг с 5 сентября. Детали введения запрета на импорт золота будут обнародованы позднее.

О намерении ввести новый пакет санкций против России премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на прошедшем в мае саммите Группы семи.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Rusiya və Belarusdan olan daha 90 fiziki şəxs və təşkilata sanksiya tətbiq edib

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