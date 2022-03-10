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Warner Music приостановил все свои операции в России

Warner Music приостановил все свои операции в России Компания Warner Music приостановила всю свою деятельность в РФ.
В регионе
10 марта 2022 г. 20:18
Warner Music приостановил все свои операции в России

Компания Warner Music приостановила всю свою деятельность в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил журнал Variety.

"Warner Music Group приостанавливает операции в России, включая инвестиции и развитие проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов", - говорится в заявлении компании.

"Мы продолжим по мере развития ситуации выполнять свои обязательства перед нашими людьми, артистами и авторами песен. Мы по-прежнему готовы поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи в регионе", - также указано в заявлении.

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