Warner Music приостановил все свои операции в России

Компания Warner Music приостановила всю свою деятельность в РФ.

Компания Warner Music приостановила всю свою деятельность в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил журнал Variety.

"Warner Music Group приостанавливает операции в России, включая инвестиции и развитие проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов", - говорится в заявлении компании.

"Мы продолжим по мере развития ситуации выполнять свои обязательства перед нашими людьми, артистами и авторами песен. Мы по-прежнему готовы поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи в регионе", - также указано в заявлении.