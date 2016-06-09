​Взрывное устройство сработало в Ингушетии под машиной зампредседателя райсовета

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Взрывное устройство неустановленного образца сработало в 21:14 по Бакинскому времени под машиной заместителя председателя Сунженского районного совета Харона Чечеева.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

"Машина стояла у ворот дома, где проживает Чечеев, в городском поселении Сунжа", - отметили там. Во время взрыва никто не пострадал. Сам Чечеев находился дома.

В настоящее время на месте работает следственная группа.