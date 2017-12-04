Взорван дом бывшего президента Йемена в столице страны

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы взорвали дом экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха в столице Сане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что за последнюю неделю перестрелка между сторонниками бывшего главы государства и хуситами вновь обострилась.

Вчера А.А.Салех заявил об официальном расторжении союзнических связей с хуситами: "На поле боя Саны наступил решающий момент... Страна должна быть спасена от глупостей хуситов".

Свое решение бывший президент обосновал провокационными действиями группировки против граждан Йемена: "Ради своих корыстных целей они обрекли страну на голод и руководствуются политическим заказами Ирана".