Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала окончательные результаты выборов

Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала окончательные результаты первого тура президентских выборов.

Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала окончательные результаты первого тура президентских выборов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно окончательным результатам, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17%, а Мухаррем Индже - 0,43%.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Во втором туре за высший государственный пост будут бороться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Национального союза, председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.