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Вучич и Лавров обсудили "террор косовоалбанских властей в отношении краевых сербов"

Вучич и Лавров обсудили "террор косовоалбанских властей в отношении краевых сербов" Президент Сербии Александр Вучич обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "пути продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер".
В регионе
23 декабря 2024 г. 23:34
Вучич и Лавров обсудили террор косовоалбанских властей в отношении краевых сербов

Президент Сербии Александр Вучич обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "пути продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, стороны уделили особое внимание "косовскому урегулированию при уважении основополагающего значения резолюции СБ ООН 1244, прежде всего – необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сербии".

Была подчеркнута неприемлемость многолетнего саботажа Приштиной договоренностей о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

"Выражена единая позиция о необходимости прекращения продолжающегося террора косовоалбанских властей в отношении краевых сербов, нарушения их базовых прав.

С.В.Лавров подтвердил неоднократно высказывавшуюся президентом России В.В.Путиным солидарность Москвы с Белградом в деле защиты коренных прав сербского народа в соответствии с принципами международного права", - говорится в сообщении.

Также были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в нефтяной отрасли, других сферах, представляющих взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями о "путях продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер".

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç Lavrovla “Kosova-alban iqtidarının yerli serblərə qarşı terrorunu” müzakirə edib

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