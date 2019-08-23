Второй пакет антироссийских санкций США "по делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа

Второй пакет антироссийских санкций США в связи с "делом Скрипалей" вступит в силу 26 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из официального уведомления Госдепартамента, распространенного в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

Этот документ будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры начнут действовать.

Речь идет о санкциях, о введении которых было объявлено в начале августа Белым домом и Госдепартаментом, а не о каких-либо дополнительных ограничениях сверх этого.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для введения против РФ первого пакета санкций по "делу Скрипалей" в конце августа 2018 года.