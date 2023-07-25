ВСУ вытеснили ВС РФ с позиций в районе Андреевки под Бахмутом

ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении. ВС России отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области Украины.

ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении. ВС России отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

По его словам, на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - отметил Ковалев.

По данным отчета Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. В частности, ВСУ за прошедшую неделю освободили четыре кв. км на этом направлении.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений, и украинские войска поразили 9 артиллерийских средств противника.