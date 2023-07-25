О нас

ВСУ вытеснили ВС РФ с позиций в районе Андреевки под Бахмутом

ВСУ вытеснили ВС РФ с позиций в районе Андреевки под Бахмутом ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении. ВС России отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области Украины.
В регионе
25 июля 2023 г. 10:30
ВСУ вытеснили ВС РФ с позиций в районе Андреевки под Бахмутом

ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении. ВС России отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

По его словам, на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - отметил Ковалев.

По данным отчета Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. В частности, ВСУ за прошедшую неделю освободили четыре кв. км на этом направлении.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений, и украинские войска поразили 9 артиллерийских средств противника.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya Silahlı Qüvvələrini Baxmut ətrafında sıxışdırıb
Версия на английском языке Ukrainian army pulls Russian troops out of positions in Andriivka district near Bakhmut

Самое важное

МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
21 июля 2023 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi