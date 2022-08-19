ВСУ Украины за минувшие сутки уничтожили 10 российских танков

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 400 российских военнослужащих. Также было уничтожено 69 единиц автомобильной техники ВС России.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери ВС РФ составили 1 899 танков, 4 195 боевых бронированных машин, 1 016 артиллерийских установок, 266 реактивных установок, 141 ЗРК, 234 самолета, 197 вертолетов, 795 зенитных ракет, 190 крылатых ракет, 15 кораблей, 3 130 автотехники и автоцистерна, 94 спецтехники.