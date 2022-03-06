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ВСУ: Российская армия потеряла 88 самолетов и вертолетов

ВСУ: Российская армия потеряла 88 самолетов и вертолетов Потери авиационной техники русской армии с начала военных действий составляют 44 самолета и 44 вертолета.
В регионе
6 марта 2022 г. 04:19
ВСУ: Российская армия потеряла 88 самолетов и вертолетов

Потери авиационной техники русской армии с начала военных действий составляют 44 самолета и 44 вертолета.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявляет Командование Воздушных Сил ВСУ.

"44 самолета и 44 вертолета - идут нога в ногу", - отмечается в сообщении.

Так, вчера, 5 марта, российская армия снова понесла потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

В частности, три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;

- 1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ;

- два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ;

- два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила БПЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

"Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, которые совершили несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары", - говорится в информации.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ в Украине уничтожено уже более 10 тысяч российских войск. Противник потерял 269 танков, 945 боевых бронированных машин, 105 артсистем.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu: Rusiya müharibədə 88 hərbi təyyarə və helikopter itirib

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