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ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Луганской области

ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Луганской области ВС Украины уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов Луганской области.
В регионе
14 ноября 2022 г. 11:48
ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Луганской области

ВС Украины уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов Луганской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ВС России открывают плотный огонь по недавно освобожденным селам, поэтому "стараемся проводить эвакуацию оттуда". Белогоровка находится под постоянными обстрелами и атаками армии РФ, а в целом на территории области ежедневно идут тяжелые бои.

"У наших артиллеристов есть дальнобойное оружие, что позволяет решать вопросы в тылу врага – это очень облегчает ситуацию на линии фронта", - отметил он.

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Версия на английском языке Ukrainian Army liberates 12 settlements in Luhansk 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Luqansknın 12 yaşayış məntəqəsini azad edib

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