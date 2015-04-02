Всемирный банк: Спад российской экономики в 2015 году составит 3,8 процента

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В 2015 году экономический рост в России сократится на 3,8 процента, а в 2016 году темпы роста замедлятся на 0,3 процента. Как сообщает Report об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике России. Авторы доклада объясняют такой негативный прогноз тем, что российское правительство откладывает реализацию крупных инфраструктурных проектов, а частные инвесторы сворачивают свои инвестиционные программы.

В докладе Всемирного банка говорится, что в 2014 году существенной причиной замедления темпов экономического роста стал низкий инвестиционный спрос, обусловленный серьёзными структурными проблемами в российской экономике; а ближе к концу прошлого года ситуацию усугубило резкое ухудшение внешнеторговых условий, неопределённость геополитической ситуации и экономические санкции.

Несмотря на сочетание негативных факторов, с которыми российская экономика столкнулась в 2014 году, ей пока удалось избежать рецессии. "Главный шок – падение цен на нефть – начал влиять на экономику только в последнем квартале прошлого года, и его последствия, по-видимому, с большей силой проявятся в 2015 и в 2016 году", - заявила Биргит Хансль, главный экономист Всемирного банка по Российской Федерации и основной автор доклада.

В докладе говорится, что влияние санкций на экономику, скорее всего, будет сохраняться в течение довольно длительного времени. "Как показывает международный опыт, экономические санкции вполне могут изменить структуру российской экономики и пути интеграции России в мировое пространство", - отметил Михал Рутковски, директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе основным риском для экономического роста в России будет сохраняющийся дефицит инвестиций и доступных кредитных ресурсов.