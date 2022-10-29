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Всемирный банк привлечет частный капитал для восстановления экономики Украины

Всемирный банк привлечет частный капитал для восстановления экономики Украины Кабмин Украины одобрил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка.
В регионе
29 октября 2022 г. 14:46
Всемирный банк привлечет частный капитал для восстановления экономики Украины

Кабмин Украины одобрил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики Украины.

Отмечается, что IFC поддержит украинское правительство в создании условий, при которых частные инвесторы смогут значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру Украины, в частности, на условиях государственно-частного партнерства.

Приоритетными для IFC проектами являются: транспорт, городская и социальная инфраструктура, а также энергетика.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджет Украины с 24 февраля поступило 752,3 млрд гривен (около 20,4 млрд долларов), что на 10% больше, чем поступления от налогов и сборов. В то же время Украина требует от Европейского союза более стабильной финансовой поддержки для поддержания работы правительства в связи с тем, что из обещанных 9 млрд евро ЕС пока предоставил Киеву только 1 млрд евро.

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