Всемирный банк привлечет частный капитал для восстановления экономики Украины

Кабмин Украины одобрил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка.

Кабмин Украины одобрил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики Украины.

Отмечается, что IFC поддержит украинское правительство в создании условий, при которых частные инвесторы смогут значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру Украины, в частности, на условиях государственно-частного партнерства.

Приоритетными для IFC проектами являются: транспорт, городская и социальная инфраструктура, а также энергетика.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджет Украины с 24 февраля поступило 752,3 млрд гривен (около 20,4 млрд долларов), что на 10% больше, чем поступления от налогов и сборов. В то же время Украина требует от Европейского союза более стабильной финансовой поддержки для поддержания работы правительства в связи с тем, что из обещанных 9 млрд евро ЕС пока предоставил Киеву только 1 млрд евро.