Все дороги республиканского значения в Казахстане открыты

Дороги республиканского значения в Казахстане открыты, движение автомобилей обеспечено.

Дороги республиканского значения в Казахстане открыты, движение автомобилей обеспечено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме", - говорится в сообщении.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.