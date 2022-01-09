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Все дороги республиканского значения в Казахстане открыты

Все дороги республиканского значения в Казахстане открыты Дороги республиканского значения в Казахстане открыты, движение автомобилей обеспечено.
В регионе
9 января 2022 г. 09:44
Все дороги республиканского значения в Казахстане открыты

Дороги республиканского значения в Казахстане открыты, движение автомобилей обеспечено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме", - говорится в сообщении.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.

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