ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на границе с Сирией

ВС Турции нейтрализовали девять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK).

ВС Турции нейтрализовали девять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Боевики предприняли попытку незаконного проникновения через сирийско-турецкую границу в районе провинции Мардин с целью проведения диверсии, отметили в ведомстве.

Турецкие военные продолжат давать решительный отпор террористам, подчеркнули в ведомстве.

Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz! #MSB pic.twitter.com/LtIR2R0Vhf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.