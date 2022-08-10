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ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на границе с Сирией

ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на границе с Сирией ВС Турции нейтрализовали девять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK).
В регионе
10 августа 2022 г. 12:47
ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на границе с Сирией

ВС Турции нейтрализовали девять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Боевики предприняли попытку незаконного проникновения через сирийско-турецкую границу в районе провинции Мардин с целью проведения диверсии, отметили в ведомстве.

Турецкие военные продолжат давать решительный отпор террористам, подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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