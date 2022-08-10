ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на границе с Сирией

ВС Турции нейтрализовали девять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK).
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Боевики предприняли попытку незаконного проникновения через сирийско-турецкую границу в районе провинции Мардин с целью проведения диверсии, отметили в ведомстве.
Турецкие военные продолжат давать решительный отпор террористам, подчеркнули в ведомстве.
Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz! #MSBpic.twitter.com/LtIR2R0Vhf
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.