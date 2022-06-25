ВС Турции нейтрализовали 18 террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 18 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства национальной безопасности Турции.
Так, боевики готовили теракты и нападения на зоны антитеррористических операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.