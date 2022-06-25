ВС Турции нейтрализовали 18 террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 18 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 18 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства национальной безопасности Турции.

Так, боевики готовили теракты и нападения на зоны антитеррористических операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.