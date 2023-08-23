ВС России нанесли удар по зернохранилищам в Одесской области

Российские военные ночью ударили беспилотниками по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области.

Российские военные ночью ударили беспилотниками по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Силы ПВО уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131, но есть и попадания.

"Противник попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", - говорится в сообщении.

Среди гражданского населения пострадавших нет.