ВС РФ ударили по железной дороге в Лозовой, есть погибший и раненые

ВС РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая в Харьковской области. Известно об одном погибшем и четырех раненых.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.
В результате атаки были повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.
По данным же ГСЧС, число пострадавших возросло до 10 человек.