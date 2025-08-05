ВС РФ ударили по железной дороге в Лозовой, есть погибший и раненые

ВС РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая в Харьковской области. Известно об одном погибшем и четырех раненых.

ВС РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая в Харьковской области. Известно об одном погибшем и четырех раненых.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

В результате атаки были повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

По данным же ГСЧС, число пострадавших возросло до 10 человек.