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ВС Беларуси и России приступили к совместным летно-тактическим учениям

ВС Беларуси и России приступили к совместным летно-тактическим учениям Совместные летно-тактические учения с подразделениями ВС Беларуси и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), начались в понедельник в Беларуси.
В регионе
16 января 2023 г. 10:36
ВС Беларуси и России приступили к совместным летно-тактическим учениям

Совместные летно-тактические учения с подразделениями ВС Беларуси и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), начались в понедельник в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил). От российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

В белорусском военном ведомстве напомнили, что "для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь".

План начавшихся в понедельник совместных летно-тактических учений с подразделениями вооруженных сил Беларуси и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск, предполагает отработку высадки тактического десанта.

"В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что главной целью учений является "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач".

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