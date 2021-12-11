Врач: Саакашвили осмотрит психиатр

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценит психиатр.

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценит психиатр.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице. Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования", - сказал Григолия после посещения бывшего президента.

Родные и близкие Саакашвили неоднократно заявляли, что бывший глава государства находится в подавленном состоянии. Кроме того, руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что ему вводили большие дозы психотропных препаратов.