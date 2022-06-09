Вопрос предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС будет рассмотрен 17 июня

Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС 17 июня.

Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС 17 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Еврокомиссия проведет установочную дискуссию по этому вопросу в понедельник 13 июня, окончательное обсуждение и принятие решения произойдет на заседании коллегии Еврокомиссии 17 июня", - сообщил он. ЕК должна сформулировать рекомендацию о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в сообщество, которую затем рассмотрит саммит глав государств и правительств ЕС 23-24 июня.

Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - это первый шаг на пути вступления страны в Евросоюз. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий, которые она должна выполнить.

В связи с ситуацией вокруг Украины ЕК выступила с инициативой в ускоренном порядке предоставить этой стране статус кандидата на вступление. Сразу после этого аналогичной процедуры потребовали Молдова и Грузия.