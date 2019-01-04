 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вооруженный инцидент на турецко-иранской границе, один военный погиб, двое ранены

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Игдыр на границе с Ираном в результате ракетного обстрела, открытого террористами РКК, убит один и ранены двое военнослужащих.

    Как сообщает Report, информацию распространило информационное агентство IHA.

    Раненые доставлены в государственную больницу Игдыра. 

    Антитеррористическая операция в регионе продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi