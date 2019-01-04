Вооруженный инцидент на турецко-иранской границе, один военный погиб, двое ранены

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Игдыр на границе с Ираном в результате ракетного обстрела, открытого террористами РКК, убит один и ранены двое военнослужащих.
Как сообщает Report, информацию распространило информационное агентство IHA.
Раненые доставлены в государственную больницу Игдыра.
Антитеррористическая операция в регионе продолжается.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости