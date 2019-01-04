Вооруженный инцидент на турецко-иранской границе, один военный погиб, двое ранены

4 января, 2019 10:49

https://report.az/storage/news/edaf9495cee4a324c33d6e38b9d1ea95/2d765863-0662-4cd4-acd7-b6a969347635_292.jpg Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Игдыр на границе с Ираном в результате ракетного обстрела, открытого террористами РКК, убит один и ранены двое военнослужащих. Как сообщает Report, информацию распространило информационное агентство IHA. Раненые доставлены в государственную больницу Игдыра. Антитеррористическая операция в регионе продолжается.

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