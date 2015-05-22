Вблизи латвийской морской границы замечен российский военный корабль

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ На расстоянии 11,11 км от морской границы Латвии был замечен российский военный корабль.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечают латвийские военнослужащие.

"22 мая в латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод (11,11 км) обнаружен малый ракетный корабль ВМФ России "Пассат 570"", - отмечается на официальной странице в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

Министерство обороны России пока не прокомментировало происшедшее.