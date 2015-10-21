Военные корабли Каспийской флотилии Ирана прибыли в Астрахань

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Три военных корабля Каспийской флотилии Ирана сегодня утром прибыли в порт Астрахани. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, принадлежащие Каспийской флотилии иранских ВМС два ракетных катера "Джушан" и "Пейкан", а также эсминец "Дамаванд" пробудут с дружественным визитом в Астрахани два дня, после чего направятся в Азербайджан, в порт Баку.

Как ранее заявил командир эскадры, капитан Ахмад Реза Бакери главной целью "визита дружбы" является укрепление связей между флотами и обучение моряков.