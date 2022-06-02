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Военные Грузии и Норвегии договорились о проведении совместных учений

Военные Грузии и Норвегии договорились о проведении совместных учений Национальная гвардия Министерства обороны Грузии и Внутренняя гвардия Норвегии подписали пятилетний план сотрудничества, подразумевающий в том числе и проведение совместных учений.
В регионе
2 июня 2022 г. 11:49
Военные Грузии и Норвегии договорились о проведении совместных учений

Национальная гвардия Министерства обороны Грузии и Внутренняя гвардия Норвегии подписали пятилетний план сотрудничества, подразумевающий в том числе и проведение совместных учений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пресс-службе грузинского оборонного ведомства.

"Национальная гвардия Грузии и Внутренняя гвардия Норвегии оформили двусторонний план сотрудничества, которым были определены основные направления на следующие пять лет. <...> Целью пятилетнего плана является планировка и проведение командно-штабных учений на уровне батальонов, бригад и штабов", - сказано в сообщении.

Документ также предполагает совместную разработку и осуществление концепции по подготовке подразделений территориального резерва, добавили в Минобороны Грузии.

С грузинской стороны план сотрудничества подписал командующий Национальной гвардией бригадный генерал Роман Джохадзе, а с норвежской - замкомандующего Внутренней гвардией бригадный генерал Мартен Эгген.

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