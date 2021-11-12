Военная полиция Армении арестовала девять человек за поддельный тест на COVID-19

В Военной полиции Армении возбудили уголовное дело из-за фальшивых отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

В Военной полиции Армении возбудили уголовное дело из-за фальшивых отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на Newsarmenia.am , об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Так, получены фактические данные о том, что 29 сентября и 15 октября 2021 г. представители ООО "Феникс Мед" с целью проведения тестирования на наличие Covid-19 произвели забор мазка у 62 сотрудников Национального исследовательского института Миноброны Армении. 4 и 18 октября им были выданы бланки ООО "Биомед" с отрицательными результатами ПЦР-теста без проведения анализов.

По факту в Военной полиции Минобороны возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств".

На данный момент, по предварительным данным, в целом, около 310 граждан получили фальшивые сертификаты о вакцинации и незаконно зарегистрировались в системе "АРМЕД", а также (в меньшем количестве) получили фальшивые отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

В ходе предварительного следствия проведены десятки обысков, обнаружены и изъяты суммы взяток от граждан, получены списки лиц, получивших фальшивые сертификаты без прохождения вакцинации. Многие из медраборников, вовлеченных в коррупционные схемы, дали признательные показания.

По уголовным делам при наличии достаточных доказательств уже предъявлены обвинение 15 лицам, 9 из них арестованы.