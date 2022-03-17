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Во время обстрела в Киеве погибла заслуженная актриса Украины

Во время обстрела в Киеве погибла заслуженная актриса Украины В Киеве при обстреле со стороны российских войск погибла 67-летняя заслуженная актриса Украины Оксана Швец.
В регионе
17 марта 2022 г. 21:08
Во время обстрела в Киеве погибла заслуженная актриса Украины

В Киеве при обстреле со стороны российских войск погибла 67-летняя заслуженная актриса Украины Оксана Швец.

Как передает Report со ссылкой УНИАН, об этом говорится в сообщении театра молодежи.

"Непоправимое горе в семье театра. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю", - пишут коллеги погибшей.

Швец выступала на сцене 42 года. Столичным поклонникам театра известна по спектаклям "Уступи место" и "Очарованный".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın əməkdar artisti Kiyevdə raket hücumu zamanı həlak olub

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