Во время обстрела в Киеве погибла заслуженная актриса Украины

В Киеве при обстреле со стороны российских войск погибла 67-летняя заслуженная актриса Украины Оксана Швец.

В Киеве при обстреле со стороны российских войск погибла 67-летняя заслуженная актриса Украины Оксана Швец.

Как передает Report со ссылкой УНИАН, об этом говорится в сообщении театра молодежи.

"Непоправимое горе в семье театра. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю", - пишут коллеги погибшей.

Швец выступала на сцене 42 года. Столичным поклонникам театра известна по спектаклям "Уступи место" и "Очарованный".