Во Львове произошел пожар в многоэтажке, 60 человек спасены

Во Львове 2 января 2023 года при пожаре спасены 60 человек, из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Трое ранены.

Во Львове 2 января 2023 года при пожаре спасены 60 человек, из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Трое ранены.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Пожар возник на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в одной из квартир.

"Из задымленного дома спасатели спасли 60 человек, из них 10 детей (из которых 3 младенца), также 20 человек эвакуированы за пределы здания", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 25 кв.м, повреждены стены и потолок общего коридора на площади 40 кв.м.

К ликвидации возгорания привлекалось 32 спасателя и 6 единиц спецтехники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.