Во Франции выступление против утверждений "армянского геноцида" не будет считаться преступлением

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Конституционный суд Франции аннулировал закон "О признании преступлением выступлений против утверждений "армянского геноцида".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в судебном постановлении отмечено, что нет необходимости в законах, которые способствуют ненависти и беспорядкам.

В постановление Конституционного суда также подчеркивается, что этот закон приводит к наказанию за действия, не являющиеся преступлением.