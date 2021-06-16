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Власти Украины продлили карантин из-за коронавируса до 31 августа

Власти Украины продлили карантин из-за коронавируса до 31 августа Правительство Украины по итогам заседания в среду приняло решение продлить введенный в стране из-за распространения коронавируса общий карантин до 31 августа.
В регионе
16 июня 2021 г. 17:33
Власти Украины продлили карантин из-за коронавируса до 31 августа

Правительство Украины по итогам заседания в среду приняло решение продлить введенный в стране из-за распространения коронавируса общий карантин до 31 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении Минздрава страны.

"Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021, при этом на всей территории страны устанавливается зеленый уровень эпидемической опасности", - говорится в нем.

В зеленой зоне сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых мероприятий и в общественных помещениях. Работа заведений общественного питания, развлекательных заведений, кинотеатров и других объектов культуры разрешается при условии соблюдения этого режима, а также обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

При этом соблюдение масочного режима является необязательным при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятий одного из следующих документов: негативного ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не позже, чем за 72 часа до начала мероприятия, или же негативного теста на антиген, а также документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ.

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