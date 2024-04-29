Власти Турции проверят отель после взыскания с гражданина страны дополнительных €120

Турецкие власти инициировали проверку в отношении одного из отелей в Анталье, который взыскал с гражданина страны дополнительные €120 в качестве доплаты за "разницу в национальности".

Турецкие власти инициировали проверку в отношении одного из отелей в Анталье, который взыскал с гражданина страны дополнительные €120 в качестве доплаты за "разницу в национальности".

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, сотрудник отеля посчитал основанием для повышения общей стоимости тот факт, что клиент забронировал номер на иностранном, а не турецком сайте.

Министерство культуры и туризма Турции приняло меры в связи с инцидентом, уточняет телеканал. У администрации отеля запрошено официальное объяснение, а по результатам проверки будет определено наказание в соответствии с законодательством.