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    Власти Оренбурга выразили соболезнования родным пострадавшей при пожаре азербайджанской семье

    В связи со случившимся в Оренбурге проведено заседание по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Глава Оренбурга Евгений Арапов и председатель городского совета Ольга Березнева выразила соболезнования родным погибших при пожаре членов азербайджанской семьи, передает Report со ссылкой на РИА56.

    "В Оренбурге произошел пожар, на котором пострадали и погибли люди. К большому сожалению, среди погибших оказались дети. Это огромное горе для семьи, для родных и большая трагедия для всех оренбуржцев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, надеемся на выздоровление пострадавших", - говорится в сообщении мэрии.

    Наряду с этим, в связи со случившимся в Оренбурге провели заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

    "Главная задача, которая стоит перед нами – приложить все силы и средства, чтобы таких трагедий больше не повторилось. Обращаюсь ко всем членам комиссии - оценить все возможные риски, продолжить и усилить разъяснительную работу с оренбуржцами. Консолидировать усилия всех служб, в том числе и на межведомственном уровне. Работать в этих направлениях в ежедневном режиме, - распорядился Е.Арапов.

    В ходе сильного пожара в Оренбурге накануне  погибли четверо и пострадали пять человек из одной семьи, все выходцы из Азербайджана. 

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