Власти Оренбурга выразили соболезнования родным пострадавшей при пожаре азербайджанской семье

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Глава Оренбурга Евгений Арапов и председатель городского совета Ольга Березнева выразила соболезнования родным погибших при пожаре членов азербайджанской семьи, передает Report со ссылкой на РИА56.

"В Оренбурге произошел пожар, на котором пострадали и погибли люди. К большому сожалению, среди погибших оказались дети. Это огромное горе для семьи, для родных и большая трагедия для всех оренбуржцев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, надеемся на выздоровление пострадавших", - говорится в сообщении мэрии.

Наряду с этим, в связи со случившимся в Оренбурге провели заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Главная задача, которая стоит перед нами – приложить все силы и средства, чтобы таких трагедий больше не повторилось. Обращаюсь ко всем членам комиссии - оценить все возможные риски, продолжить и усилить разъяснительную работу с оренбуржцами. Консолидировать усилия всех служб, в том числе и на межведомственном уровне. Работать в этих направлениях в ежедневном режиме, - распорядился Е.Арапов.

В ходе сильного пожара в Оренбурге накануне погибли четверо и пострадали пять человек из одной семьи, все выходцы из Азербайджана.