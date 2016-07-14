Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Власти Ирана разработали меры по спасению озера Урмия от высыхания.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, предполагается, что уже за оставшиеся месяцы этого года удастся сдвинуть с места положение дел и оживить погибающий уникальный объект природы.

Замглавы штаба по спасению озера Урмия Фархад Сархош во время своего визита на место экологической катастрофы заявил, что решено пополнить озеро за счет прошедших очистку сточных вод крупных городов Тебриз и Урмия, а также за счет введения запрета на самовольное использование подземных вод и расчистки русел рек. По его словам, это позволит увеличить приток воды в озеро на 50 млн. кубометров: "К 2021 году общий приток воды должен превысить 300 млн. куб. м".

"Основную часть предстоящих работ предполагается начать в октябре этого года, что, как мы надеемся, позволит поднять уровень воды в озере, - отметил Сархош. - Должен оказать благотворное воздействие и переход на новые, более экономные виды орошения сельскохозяйственных земель, что повлечет за собой сокращение расхода драгоценной влаги".

10 июля этого года уровень воды в озере Урмия находился на высоте 1270,9 м над уровнем моря - это на 60 см лучше, чем год назад.