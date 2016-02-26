Власти Ирана на 2 часа продлили голосование на выборах в парламент

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ирана приняли решение продлить голосование на выборах в парламент (меджлис) и в Совет экспертов страны на два часа в связи с большим числом избирателей, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

"Время голосования было продлено на два часа - до 20:00 по местному времени", - сообщил министр внутренних дел страны Абдолреза Рахмани Фазли.

В пятницу в Иране проходят выборы в меджлис (парламент) и Совет экспертов Ирана. В парламенте 290 депутатских кресел, на которые претендуют около 5 тысяч кандидатов, причем выборы проходят как по одномандатным округам, так и по спискам. Срок полномочий парламента составляет четыре года.