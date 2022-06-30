Владимир Соловьев: Приношу Азербайджану извинения от своего имени

Российский телеведущий Владимир Соловьев принес извинения Азербайджану.

Российский телеведущий Владимир Соловьев принес извинения Азербайджану.

Как сообщает Report, свои извинения он принес на политическом ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1".

"Уважение к суверенитету и территориальной целостности других стран - один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен. Вчера в моем утреннем эфире произошли события, которые были расценены в Баку как неприемлемые. Я приношу Азербайджану извинения от своего имени, поскольку это был результат моей личной политической ошибки. В сложное время ошибки случаются", - заявил известный российский журналист.

Отметим, что 28 июня В.Соловьев в эфире программы "Полный контакт", которую он ведет на российском государственном радио "Вести ФМ", представил Давида Бабаяна - представителя пережитка сепаратистского режима на территории Азербайджана, временно подконтрольной российским миротворцам, "министром иностранных дел Арцаха", проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана.