Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 30 июня президент РФ Владимир Путин проведет встречу с послами России за рубежом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, встреча носит регулярный характер и проводится раз в два года.

Предыдущее совещание президента с послами и постоянными представителями России прошло 1 июля 2014 года. Основной темой встречи стали вопросы защиты национальных интересов России и укрепления основ и устоев международных отношений.