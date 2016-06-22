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    Владимир Путин проведет встречу с послами России за рубежом

    Встреча носит регулярный характер и проводится раз в два года

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 30 июня президент РФ Владимир Путин проведет встречу с послами России за рубежом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, встреча носит регулярный характер и проводится раз в два года. 

    Предыдущее совещание президента с послами и постоянными представителями России прошло 1 июля 2014 года. Основной темой встречи стали вопросы защиты национальных интересов России и укрепления основ и устоев международных отношений.

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