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    Владимир Путин победил на выборах президента с 76,69% голосов

    Второе место занял Павел Грудинин с 11,77% голосов

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Действующий глава Российского государства Владимир Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69% голосов; второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77% голосов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу.

    Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала 1,68% голосов избирателей. 

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