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Визит в Казахстан премьера Италии отменен из-за наводнения

Визит в Казахстан премьера Италии отменен из-за наводнения Запланированный на 22 мая визит в Казахстан премьер-министра Италии Джорджи Мелони отменен из-за стихийного бедствия на севере страны.
В регионе
21 мая 2023 г. 09:24
Визит в Казахстан премьера Италии отменен из-за наводнения

Запланированный на 22 мая визит в Казахстан премьер-министра Италии Джорджи Мелони отменен из-за стихийного бедствия на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдыбай.

"Ранее объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони", - написал Желдибай в соцсетях.

По его словам, в связи с серьезными наводнениями, обрушившимися на регион Эмилия-Романья и повлекшими многочисленные жертвы, Мелони досрочно прервала участие в проходящем в японской Хиросиме саммите G7 и возвращается в Италию для поездок в места, пострадавшие от стихийного бедствия.

Согласно поступающим сообщениям, на севере Италии не менее 40 населенных пунктов оказались под водой, более 20 тыс. человек остались без крова, отметил пресс-секретарь президента Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın Baş nazirinin Qazaxıstana səfəri daşqınlar səbəbindən ləğv edilib

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