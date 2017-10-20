Вице-спикер: В Армении не растет зарплата, ситуация ухудшается

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Заработная плата не растет, параллельно с этим налицо инфляция, и ситуация ухудшается.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат от блока "Царукян", вице-спикер Национального собрания Микаел Мелкумян на заседании Комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Армении.

По его словам, политическая оценка бюджета отрицательная и не может быть положительной.

"Если в этой стране, начиная с 2015 года, нет роста зарплат и пенсий, естественно, что политический рейтинг должен быть отрицательным. Человек хочет прогресса, растет ли его доход или нет. И если мы добавим к этому имеющуюся инфляцию, то естественно, что ситуация ухудшается", - заявил М.Мелкумян.

Он указал вместе с тем, что несмотря на то, что в Европе также наблюдается безработица среди молодежи, однако там есть рабочие места, а в Армении их нет.