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Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч

Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч В настоящее время в Турции произошло 790 подземных толчков. Три из них составили 6 баллов, а 24 — от 5 до 6 баллов.
В регионе
8 февраля 2023 г. 22:06
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч

В настоящее время в Турции произошло 790 подземных толчков. Три из них составили 6 баллов, еще 24 - от 5 до 6 баллов.

Как сообщает Report , об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Политик назвал число стран, протянувших руку помощи Турции. По его словам, на помощь прибыли или приедут спасатели из 66 стран. Ф.Октай отметил, что на местах уже работает 4 931 спасатель из этих стран, еще 1 756 приедут.

Он добавил, что общее количество спасателей, находящихся сейчас на местах, составляет 103 тысячи 800 человек.

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Версия на азербайджанском языке Fuat Oktay ərazidə olan afterşokların və yardım əli uzadan ölkələrin sayını açıqlayıb

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