Вице-премьер Пурчеков назначен врио министра энергетики Туркменистана

Чарымырат Пурчеков, недавно ставший вице-премьером, курирующим в правительстве Туркменистана вопросы строительства, промышленности и энергетики, будет временно исполнять и обязанности министра энергетики.

Чарымырат Пурчеков, недавно ставший вице-премьером, курирующим в правительстве Туркменистана вопросы строительства, промышленности и энергетики, будет временно исполнять и обязанности министра энергетики.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Ч.Пурчеков был министром энергетики в 2017-2019 годах, после чего был назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана. Во время работы на этом посту он также в тот период временно исполнял обязанности министра энергетики.

В феврале 2020 он полноценно возглавил Министерство энергетики, уйдя из вице-премьеров и вернувшись в их состав снова 9 июля 2021 года, сменив Шамухаммета Дурдылыева.