Вице-премьер Армении и посол США обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Вице-премьер Армении Мгер Григорян и посол США в Ереване Кристина Куин обсудили перспективы разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию правительства Армении.

"В ходе встречи стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа, а также меморандумов о взаимопонимании, подписанных между США и Арменией. В этом контексте состоялся обмен мнениями о возможностях развития двусторонних армяно-американских отношений и перспективах разблокирования коммуникаций в регионе", - отмечается в сообщении.