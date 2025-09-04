Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 17:25
    Вице-премьер Армении и посол США обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

    Вице-премьер Армении Мгер Григорян и посол США в Ереване Кристина Куин обсудили перспективы разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию правительства Армении.

    "В ходе встречи стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа, а также меморандумов о взаимопонимании, подписанных между США и Арменией. В этом контексте состоялся обмен мнениями о возможностях развития двусторонних армяно-американских отношений и перспективах разблокирования коммуникаций в регионе", - отмечается в сообщении.

    Мгер Григорян Кристина Куинн США Армения Южный Кавказ коммуникации
